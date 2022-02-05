Getafe, La Liga'nın 23. haftasında son sıradaki Levante'yi konuk etti. Mücadelenin hemen başında sahne alan Enes Ünal takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli golcümüz 29. dakikada bir gol daha bularak Getafe'yi adeta sırtladı. Getafe, 90'da Carles Alena ile bir gol daha buldu ve maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla son altı maçtaki dördüncü galibiyetini alan Getafe, puanını 25'e yükseltti.

Enes Ünal ise gol sayısını 9'a yükseltti. Milli golcü son 12 lig maçında ise 9 gol kaydetmiş oldu.