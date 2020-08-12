İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı.

Geçen sezon Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bursaspor'dan 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi.