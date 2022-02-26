Enes Ünal, La Liga'yı sallamaya devam ediyor. Getafe'de ocak ayının en iyi futbolcusu seçilen 24 yaşındaki yıldız, Deportivo ağlarını da iki kez sarstı.

Takımı 10 kişi kalmasına rağmen 55 ve 72. dakikalarda ağları iki kez sarsan milli golcü takımına 1 puan kazandırdı.

Enes ayrıca Getafe'nin bu sezon rakip filelere gönderdiği 26 golün 13'ünü kaydetti ve gol yükünü sırtlamaya devam etti.