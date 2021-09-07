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Enes Batur: Gençleri kötü etkilemiyorum - Magazin haberleri

Enes Batur: Gençleri kötü etkilemiyorum

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Enes Batur, gençlere iyi örnek olmadığı yönünde yapılan eleştirilerine yanıt verdi. Ünlü YouTuber, "Bilmiyorum, bence kötü etkilemiyorum ama amacım çokta eğitmek ve öğretmek değil. Yeri gelince eğitip, öğretiyorum ama asıl amacım eğlendirmek" ifadelerini kullandı

07.09.2021 - 07:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü YouTuber Enes Batur, önceki gün gizemli kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    "SİZİ FARK ETMEDİM"

    Bir kafeden çıkarken görüntülenen ve gözünü cep telefonundan alamayan Batur'un objektifleri fark ettiğinde ilk tepkisi, "Oyun oynuyordum, sizi fark etmedim..." oldu.

  • "AŞK HAYATIM YOK"

    Birlikte görüntülendiği kişinin sevgilisi olmadığını ifade eden Enes Batur, "Bende henüz güncelleme yok, yeni bir şey yapmıyorum. Aşk hayatım yok." diye konuştu.

    Nişantaşı'na taşınmayı istediğini söyleyip, gün boyu civardaki daireleri gezen Batur, "Henüz el sıkışmadık ama buraya taşınacağım." ifadelerini de kullandı.

  • "BEN VERGİMİ VERİYORUM"

    Geçtiğimiz hafta bir grup sosyal medya fenomenleriyle birlikte Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan çekiliş düzenlediği belirtilen ve ifadeye çağrılan Enes Batur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Ünlü Youtuber, "Ben vergimi veriyorum. Artık zaten çekiliş yapmıyorum." şeklinde konuştu.

  • "BENCE KÖTÜ ETKİLEMİYORUM"

    Batur, ayrıca sosyal medya fenomenlerinin gençlere iyi örnek olmadığı yönünde yapılan eleştirilerine ise yanıt verdi.

    Ünlü YouTuber, "Bilmiyorum, bence kötü etkilemiyorum ama amacım çokta eğitmek ve öğretmek değil. Yeri gelince eğitip, öğretiyorum ama asıl amacım eğlendirmek." dedi.

  • "ÇEKİLİŞ" ŞOKU

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enes Batur, Sezgin Yılmaz, Tamer Yeşildağ, Damla Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Reynmen, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yayınlarda izinsiz çekiliş düzenledikleri belirlenmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Piyango İdaresi'nden izin alınmadan yapılan bu çekilişler üzerine sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Bunun üzerine şahıslar, ifadelerinin alınması için emniyete çağrılmıştı.

    Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesinin alındığı, diğerlerinin ise bugün ve yarın emniyete giderek ifadelerini verecekleri öğrenilmişti.

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