Düğün paylaşımlarıyla uzun süre konuşulan Enes Batur, günler sonra “şaka” açıklamasında bulundu. Enes Batur, Gerçek Kahraman filmindeki rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiğini duyurmuş, düğün fotoğraflarını paylaşmıştı. Pek çok kişi evliliğinin gerçek olmadığını, yeni çıkan filmin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini açıkladı.

Şaka yaptığını söyleyen Batur "Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana 10 bin olunca evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı" dedi.