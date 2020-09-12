Enerya için büyük rekabet

Türkiye, Karadeniz’de Tuna-1 Kuyusu’nda doğal gaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküp gaz keşfedildiğini açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin bulduğu gazın 2023 yılında halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Sahada, birkaç kuyu daha kazılması bekleniyor. Ardından, net rezerv miktarı ortaya konulacak. Gerekli yatırımlar yapılacak ve gazın üretimine başlanacak.
VATANDAŞIN KARADENİZ GAZI TALEBİ
Bazı vatandaşların, Karadeniz gazına tüketime sunulmuş gibi şimdiden talepte bulunduğu ortaya çıktı. Gebze’nin ve Erzurum’un şehiriçi gaz dağıtımını yapan PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, bazı vatandaşlardan Karadeniz gazı konusunda talep geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben, gerek Gebze gerekse de Erzurum’dan gelen müşteri talep ve şikayetlerini yakından ve sıkça takip ederim. Bazı vatandaşlardan, tüketime sunulmuş gibi Karadeniz gazı kullanmak istediği yönünde mektuplar alıyoruz. Bu gaz da ‘bedava olsun’ istiyor.”
SANAYİDE GAZ TÜKETİMİ
Sanayide, doğal gaz tüketiminin son birkaç ayda 2019 yılı düzeyine geldiğini belirten Samuray, “Tüketim artıyor. Ağustos ve eylül aylarında normal seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Ancak, salgın nedeniyle bazı küçük ve orta boy işletmelerin faaliyetlerine ara verdiğini de görüyoruz. Bu ekonomik değil salgınla ilgili bir durum” diye konuştu.
ENERYA’YA TEKLİF
Samuray, STFA bünyesinde faaliyet gösteren, yüzde 30’unu İsviçreli Partners Group’un kontrol ettiği, Antalya, Aydın, Konya, Erzincan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde gaz dağıtımı yapan Enerya'ya “bağlayıcı olmayan” teklif verdiklerini ve sonucu beklediklerini söyledi. Samuray, “Biz, bu sektörde büyümek istiyoruz. Bu çerçevede Enerya ile de ilgileniyoruz. Teklifimizi verdik. Bekliyoruz” diye konuştu. Enerji kulislerinde, Enerya ile Ahlatcı Grubu’nun da yakından ilgilendiği konuşuluyor.
GAZDA İNDİRİM OLUR MU?
Kış yaklaşıyor. Kombiler, kısa bir süre sonra yanmaya başlayacak, gaz tüketimi de artacak. Doğal gazda ekimde ya da yılın kalan aylarında indirim olur mu? Samuray, doğal gazda indirim beklemediğini, artan dolar kurunun ithalat maliyetlerini etkilediğini söyledi. Samuray, “Bu nedenle indirim olacağını düşünmüyorum. Tersine fiyatı artırmak gerekebilir” görüşünü dile getirdi.
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