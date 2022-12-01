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Haberler Enerji

Enerjisa Üretim kurulu gücünü 3 bin 727 megavata çıkardı

Balıkesir, Çanakkale, Dağpazarı ve Erciyes’teki toplam 4 rüzgar enerji santralinde 277 megavat kurulu gücüne sahip Enerjisa Üretim, Manisa Akhisar’da bulunan Akhisar Rüzgar Enerji Santrali’ni bünyesine katarak rüzgar enerjisindeki mevcut kurulu gücünü 332 megavata, toplam kurulu gücünü ise 3.727 megavata yükseltmiş oldu

Giriş: 01.12.2022 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Enerjisa Üretim kurulu gücünü 3 bin 727 megavata çıkardı
HABERTURK.COM

Kayseri Erciyes’te tamamlandığı zaman 100 megavat kurula güce sahip olacak olan yeni rüzgar santralini devreye alan Enerjisa Üretim, Manisa Akhisar’da bulunan 55 megavat kurulu güce sahip Akhisar Rüzgar Enerji Santrali’ni ise portföyüne katarak rüzgar enerjisindeki kurulu gücünü 332 megavata, toplam kurulu gücünü ise 3.727 megavata yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre, şirket aynı zamanda Akhisar Rüzgar Enerji Santrali 2022 yılında 7 megavat kapasite artışı almıştır ve kısa zamanda hayata geçirilmesi planlıyor.

2011 yılından bu yana işletmede olan 55 megavat kurula güce sahip yaklaşık 130 GW’lık elektrik üretimi kapasitesine sahip Akhisar Rüzgar Enerji Santrali’nde 22 adet Nordex rüzgar türbini bulunuyor. Santral, bir yılda gerçekleştirdiği elektrik üretimi ile ortalama 60 bin haneye karşılık gelen elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, “Yatırımlarımıza öncelikli hedefimiz olan yenilenebilir enerji alanında devam ediyoruz. 2022 yılı bizim için Erciyes RES’in devreye alınması, hibrit solar santraller konusunda attığımız adımlar, YEKA 2 ihalelerinin tamamını kapsayan 1.000 megavatlık rüzgar yatırımı anlaşması ve son olarak Akhisar RES’in portföyümüze katılmasıyla yatırımlarla dolu bir yıl oldu. 5.000 megavatı aşması planlanan kurulu güç hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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