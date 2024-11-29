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        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa Üretim ile Alman HAW Hamburg CC4E arasında iş birliği anlaşması - Enerji Haberleri

        Enerjisa Üretim ile Alman HAW Hamburg CC4E arasında iş birliği anlaşması

        Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji ve hidrojen üretimi alanında uluslararası bir iş birliğine imza attı. Almanya'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirilen iş birliği anlaşması, Berlin'de düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:49
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        Enerjisa Üretim ile Alman firma arasında iş birliği
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        Enerjisa Üretim ile Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirilen iş birliği anlaşması, Berlin’de düzenlenen 6. Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında imzalandı.

        Törene Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ve Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck katılım sağladı. İmza töreninde Enerjisa Üretim adına İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, Haw Hamburg CC4E adına ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hans Schäfers yer aldı.

        Bu kapsamlı iş birliği, enerji dönüşümünü destekleyecek iki önemli projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor:

        Hidrojen Üretimi Araştırmaları: Farklı hidrojen üretim yöntemlerinin analiz edilmesiyle maliyet verimliliği, çevresel etkiler ve teknolojik uygulanabilirlik konularında kapsamlı sonuçlar elde edilecek.

        Araştırma Parkı: Türkiye’de kurulması planlanan bu park, yenilenebilir enerji sistemlerini, enerji depolama çözümlerini ve şebeke istikrarını artıracak teknolojileri bir araya getirecek.

        "BU İŞBİRLİĞİNİN GELECEKTE DAHA YENİLİKÇİ PROJELERE ÖNCÜLÜK EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

        Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Enerjisa Üretim olarak enerji dönüşümüne katkıda bulunacak bu tür projelerde uluslararası iş birliklerini güçlendirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. HAW Hamburg CC4E ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sürdürülebilir enerjinin geleceği için önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu projelerin aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmanın yanı sıra enerji teknolojilerinde uluslararası alanda rekabet gücünü de pekiştireceğine inanıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu iş birliğinin gelecekte daha fazla yenilikçi ve çevreci projeye öncülük edeceğine inanıyoruz" dedi.

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        #enerji
        #Enerjisa Üretim
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