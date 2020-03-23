AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa bünyesindeki Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ),Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ faaliyet alanlarındaki 14 ilde planlı kesintilerini erteledi.

Türkiye'de 3 dağıtım bölgesindeki 21 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtımından sorumlu Enerjisa, Kovid-19 ile mücadele için evlerinde kalan müşterilerinin planlı elektrik kesintisi yaşamaması amacıyla bazı çalışmalarına ara verdi.

Bu kapsamda, AYEDAŞ bölgesindeki İstanbul Anadolu Yakası, Başkent EDAŞ bölgesindeki Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale ile Toroslar EDAŞ bölgesindeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'te gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintileri ertelendi.

Enerjisa ekipleri, önleyici tedbirleri alarak olası arızaları engellemek veya en kısa sürede gidermek amacıyla sahada kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.