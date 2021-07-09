EnerjiSa işçileri iş bıraktı

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Sabancı Topluluğu’na ait EnerjiSa ile Tes-İş'in imzaladığı toplu sözleşmeye işçilerin tepkisi sürüyor. EnerjiSa'nın Ankara, Tok Sokak'taki binasında çalışan işçiler, taleplerini görmezden gelen toplu sözleşmeye karşı bu sabah iki saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İş) ve EnerjiSa yetkilileri 28 Şubat’ta toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başlamış, yüzde 4 zam yapılmasına karar verilmişti. İşçilerin enflasyon oranının altındaki zam teklifini kabul etmeyeceklerini açıklamasının ardından tekrar masaya oturan TES-İş ve EnerjiSa yetkilileri yapılacak zam oranını yüzde 9 olarak açıklamıştı.

İstanbul Anadolu yakasının elektriğini dağıtan EnerjiSA’ya ait AYEDAŞ işçileri teklifin enflasyon altında kaldığını belirterek dün de İstanbul Maltepe’de EnerjiSa Genel Müdürlüğü önünde toplanmıştı.

İşçilerin talepleri şöyle:

• Sözleşme 2 yılı kapsasın.

• İş riskine bağlı olarak maaşlara yüzde 5 ek ilave yapılsın.

• Sosyal yardım net 250 lira olsun.

• İlk yıl 50 günlük ücret tutarında, ikinci yıl 60 günlük ücret tutarında ikramiye verilsin.

• İkinci yılın ilk ve son 6 ayında enflasyon oranının yüzde 4 üzerinde olacak şekilde refah payı verilsin.