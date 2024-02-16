Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi

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Enerji Performans Modeli (ESCO) ile gerçekleşecek proje, sağlık ve enerji sektörünün önemli firmalarını bir araya getiriyor. Sürdürülebilirlik konusunu merkezine alan üç şirket, yaptıkları çalışmalar ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve dolayısıyla karbon sıfır hedefine koşmasına destek olmayı amaçlıyor.

Performansa dayalı iş modeli anlayışıyla kurulacak olan GES’ler ile 7 lokasyonda yıllık ortalama 112,401 GWh temiz enerji üretilerek, yıllık 73 bin tonun üzerinde karbon salımı engellenecek. Farklı lokasyonlardaki GES’ler sayesinde yıllık yaklaşık 37 bin 468 hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji üretimi, herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak için çevreci bir şekilde sağlanacak.

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Enerjisa Enerji’nin ‘İşimin Enerjisi’ çözümleri kapsamında hayata geçecek tesislerin 7 yıllık sözleşme süresince tüm bakım, onarım ve işletme çalışmaları da Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. GES’lerde üretimin 2024 yılında başlaması planlanıyor.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, proje ile ilgili "Sürdürülebilirlik uzmanlığımız gereği bizim için sadece bir çalışma alanı değil, iş yapma biçimi. Sağlıklı büyüme, sağlıklı toplum, sağlıklı çevre hedeflerimizi sürdürülebilir süreçlerle destekliyoruz. Bu alanda öncü çalışmalar yapıyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil olduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ilk hastaneler grubuyuz. Ayrıca sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk sağlık hizmet sunucusuyuz. GES projesi sürdürülebilirlik çalışmalarımız için önemli bir adım olacak. Bizi karbon sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Bu proje sadece şirketimiz için değil, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için de son derece önemli. Örnek olması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümü hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ve en büyük paya sahip şirketlerden biri olmanın gururunu taşıdıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise "Enerjisa olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi içselleştirmiş bir şirketiz. Enerji sektörü, tüm dünyadaki karbon salımının direkt ve doğrudan yüzde 80’inin bizzat sorumlusudur. Türkiye’nin en büyük enerji sektörü oyuncusu olarak sorunun bir parçası isek çözümün de parçası olmalıyız anlayışını tüm hareket alanlarımızda benimsiyoruz. Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan enerjide kendi kendimize yetebilmek, dış borcumuza olan etkisini minimuma getirmek, ülkemiz için kendimizi sorumlu gördüğümüz bir konu. Bunu gerçekleştirmek üzere çıkılan yolda sürdürülebilirlik hedeflerini kutup yıldızı olarak benimsiyor ve yatırımlarımızı yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kuvvetlendiriyoruz. Bugün olduğu gibi değerli iş birliklerimiz ile çarpan etkisini ortaya çıkartıyoruz ve iş birliklerinin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. 2020’den beri geliştirdiğimiz İşimin Enerjisi projeleri arasında sağlık sektöründe gerçekleştirdiğimiz birçok enerji verimliliği uygulamaları var. Yurtiçi ve yurtdışındaki hastaneleri ile sağlık sektörüne yön veren bir kurum olan MLP Care ile Güneş Enerjisi Santrali projesinde ortak paydada buluşarak ülkemize ve doğaya değer katacak bir eser bırakmak, sağlık sektörünün de örnek alacağı bir projeye imza atmak hepimiz için mutluluk verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim" dedi.

Projenin çözüm ortağı YEO Teknoloji’nin CEO’su Tolunay Yıldız ise "YEO olarak 20. yılımıza girerken sektörün en yenilikçi kurumlarından biri olmayı hedefledik. Elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine değer katıyoruz. ‘Bizce Mümkün’ sloganıyla sadece enerjinin dönüşümüne değil dünyanın dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. YEO’nun Güneş enerjisi santralleri alanında 1000 MW'ın üzerinde proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum tecrübesi bulunuyor. YEO’nun bu alanda devam eden 20 projesinin gücü 200 MW’ı aşıyor. MLP Care’in vizyonu ve Enerjisa Enerji’nin ESCO modeliyle bu alanda bir ilki hayata geçirmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.