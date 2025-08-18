Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Enerjisa Enerji, EBRD ile kredi anlaşması imzaladı - Emlak Haberleri

        Enerjisa Enerji, EBRD ile 150 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı

        Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk Lirası tutarında uzun vadeli kredi sağladı. Finansman, 2023 yılında depremden etkilenen bölgelerde elektrik dağıtım hizmeti sunan Toroslar EDAŞ'ın altyapı ve şebeke modernizasyonu yatırımlarında ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yanı sıra, güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 14:06 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:06
        Enerjisa Enerji, EBRD ile kredi anlaşması imzaladı
        Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli ve 150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk Lirası tutarında yeni bir kredi temin etti.

        Finansman, Enerjisa Enerji’nin sağladığı elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve müşteri odaklı yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmaya yönelik iki temel alanda değerlendirilecek. 2023 yılında yaşanan depremlerinden etkilenen illerden Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Mersin’de görevli dağıtım şirketi olan Toroslar EDAŞ’ın, bölgedeki elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke modernizasyonu bu kredi kapsamında olacak.

        Kredi kapsamında desteklenecek projelerle, Toroslar bölgesindeki yeniden yapılandırmanın hızlandırılması, şebeke güvenilirliğinin artırılması ve modernizasyonu, enerji kayıplarının azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor. Güneş enerjisi projeleriyle ise müşterilere yenilenebilir enerjiye dayalı çözümler sunulması hedeflenirken karbon emisyon azaltımı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı verilecek.

        Söz konusu anlaşma, Enerjisa Enerji’nin İstanbul Ataşehir’de bulunan genel müdürlük binasında düzenlenen bir törenle imza altına alındı. Törene Enerjisa Enerji’yi temsilen CFO Philipp Ulbrich, Hazine, Risk, Yatırımcı İlişkileri ve Vergi Direktörü Cem Gökmen Gökkaya ve finans alanında üst düzey yöneticiler ile EBRD’yi temsilen Matteo Patrone, Elisabetta Falcetti, Şule Kılıç ve EBRD’nin çeşitli birimlerinden yöneticiler katıldı.

        Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Küresel enerji ekosisteminde dönüşüm yalnızca teknolojik bir kavram değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir yeniden yapılanmayı da beraberinde getiriyor. Artık sadece ne kadar enerji ürettiğiniz değil; bu enerjiyi ne kadar akıllı, verimli ve sürdürülebilir yönettiğiniz belirleyici oluyor. EBRD ile imzaladığımız bu kredi anlaşması, Enerjisa Enerji’nin bu yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin ve dönüşümün liderliğini yaptığının göstergesidir. Toroslar’daki altyapı yatırımlarımız ve güneş enerjisi projelerimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının beklentilerini de karşılayacak. Uluslararası ölçekte güven duyulan bir ortak olarak EBRD ile iş birliğimizin, ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

        Enerjisa Enerji’yi temsilen imza atan Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, törende, “150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk Lirası tutarındaki bu uzun vadeli finansman, Enerjisa Enerji’nin, kârlı büyümesini zorlu bir ortamda dahi finanse edebildiğini gösteriyor. Enerjisa Enerji olarak güçlü bilanço yapımız, etkin nakit akışı yaratan iş modelimiz ve disiplinli maliyet ve faiz yönetimi anlayışımız sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ediyoruz. EBRD gibi küresel ölçekte saygın bir kurumun desteği, sadece kredibilitemizin bir göstergesi değil; aynı zamanda yatırımcıların enerji dönüşümüne olan ilgisinin de somut bir yansımasıdır. EBRD ile güçlü iş birliğimiz, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız stratejik adımları güçlendirmektedir” dedi.

        EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, “Toroslar bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının kısa vadeli bir görev olmadığını bizzat gördüm. Bu süreç uzun vadeli bir bağlılık, net bir stratejik yön ve Enerjisa Enerji ile sahip olduğumuz türden güvenilir bir ortaklık gerektiriyor. Güvenilir ve sürdürülebilir enerji, hem insan refahı hem de ekonomik toparlanma için hayati öneme sahip” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
