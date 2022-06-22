Enerjinin devleri mercek altında

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Menkul Araştırma Müdürü Burak Salman oluyor. Dünyada enerji fiyatlarını etkileyen nedenler ile bu nedenlerin devam edip etmeyeceğinin tartışıldığı programda bu durumun Türkiye'ye ve Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlere yansıması ele alınıyor.

Başta Tüpraş, Petkim ve Aksa olmak üzere Türkiye'nin dev enerji şirketlerinin masaya yatırıldığı programda her bir şirketin bilanço kalemleri tek tek inceleniyor.

REKOR KÂRLARI NE SAĞLADI?

2021 ve 2022 ilk çeyrek bilançolarından yola çıkılarak şirketlerin röntgeninin çekildiği programda Salman, geçen yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde cirosu, FAVÖK rakamı ve net kârı rekor artan sektörde bu artışların nedeni ve bundan sonraki dönemde bu büyümeyi sağlayan etkenlerin devam edip etmeyeceği yönündeki görüşlerini paylaşıyor.

ANA ETKENLER DEVAM EDECEK Mİ?

Salman, petrol ve doğalgaz fiyatları, rafineri kâr marjları ile petrokimya endeksini değerlendirerek sektörün kâr ve zarar rakamlarında etkin olan ana etmenlere yönelik görüşlerini paylaşarak yatırımcıların enerji hissesi seçerken dikkat etmesi gerekenleri sıralıyor.