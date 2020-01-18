18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ile Çin'in bu hafta imzaladığı birinci faz ticaret anlaşması kapsamında "enerji" en çok ihracat yapılacak kalemler arasında yer alıyor. Anlaşmaya göre Çin, 2017 yılını baz alarak ABD'den ithal ettiği mal ve hizmet tutarını 2020 ve 2021 yıllarında en az 200 milyar dolar artıracak. Çin, 2017'de bu ülkeden yaklaşık 185 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.
Anlaşmadaki ticaret miktarlarına uyulması durumunda, ABD'nin Çin'e ihracatı bu yıl 261,7 milyar dolar, gelecek yıl ise 308,3 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Böylece Çin, ABD'den 2017 baz yılındaki 185 milyar dolarlık ithalatına ek olarak bu yıl 76,7 milyar dolarlık, gelecek yıl da 123,3 milyar dolarlık alım yapacak.
ABD, Çin'e uyguladığı toplam 120 milyar dolarlık ürün üzerindeki gümrük tariflerini yüzde 15'ten yüzde 7,5'e indirecek.
EKT İTHALATTA İLK SIRADA SANAYİ MALLARI VAR
200 milyar dolarlık ek ithalatta 77,7 milyar dolarla sanayi malları ilk sırada yer alırken, bunu 52,4 milyar dolarla enerji ürünleri takip ediyor.
Çin'in ABD'den bu yıl 32,9 milyar dolarlık, gelecek yıl ise 44,8 milyar dolarlık ilave sanayi malı satın alması öngörülüyor. İthal edilecek sanayi malları arasında, endüstri makinaları, elektrik ekipmanları, eczacılık ürünleri, hava araçları, taşıtlar, optik ve tıbbi cihazlar, demir ve çelik gibi ürünler bulunuyor.
Bu yıl 18,5 milyar dolar, gelecek yıl ise 33,9 milyar dolar olarak belirlenen ilave enerji ürünleri ithalatında ise ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG),rafine edilmiş ürünler ve kömür başı çekiyor.
2008'de başlayan kaya petrolü ve kaya gazı devriminin ardından ham petrol ve doğal gaz üretimini hızla artıran ABD bu alanda dünya lideri olurken, Başkan Donald Trump bu enerji ürünlerinin küresel piyasalara ihracatının artmasını hedefliyor.
TARIM DÖRDÜNCÜ SIRADA
Çin'in ABD'ye taahhüt ettiği 200 milyar dolarlık ithalatta hizmet ürünleri ise 37,9 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Çin ABD'den bu yıl 12,8 milyar dolar, gelecek yıl ise 25,1 milyar dolar değerinde ilave hizmet ithal edecek.
Bu hizmetler, iş seyahati ve turizm, finansal hizmetler, sigortacılık ve bulut teknolojisi gibi kalemlerden oluşacak.
Öte yandan, Çin'in satın almayı taahhüt ettiği yağ tohumu, et, mısır gevreği, pamuk ve deniz mahsülleri gibi tarım ürünlerinin değeri ise bu yıl en az 12,5 milyar dolar, gelecek yıl ise 19,5 milyar dolar olmak üzere 32 milyar doları bulacak.
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