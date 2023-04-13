Enerjide Katar-Çin ortaklığı

AA

Katar Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, doğalgaz sahasının üretim hissesinin yüzde 5'i Sinopec'e verildi.

Yıllık 8 milyon ton kapasiteli projenin üretim hattına eşdeğer olan yüzde 5'lik hissenin, doğalgaz sahasındaki diğer hisse sahiplerinin hisse değerlerini etkilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kuzey sahasının, likit doğal gaz (LNG) endüstrisi tarihindeki en büyük tek gaz projesi olduğu belirtildi.

Katar'ın Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Saad el-Kabi, dünyanın en önemli gaz pazarlarından biri olan Çin'in, Katar enerji ürünleri için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Kabi ayrıca, Sinopec ile ortaklığın, Qatar Energy'nin büyük LNG tüketicileri ile ilişkilerini güçlendirme ve uzun vadeli stratejik ortaklıkları tercih etme amacıyla attığı adımları pekiştirdiğini kaydetti.

İki şirket, Kuzeydoğu Saha Genişletme Projesi'nden yılda dört milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz çıkarmak için Kasım 2022'de anlaşma imzalamıştı.

Projenin Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz üretim kapasitesinin yılda 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarılmasına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO