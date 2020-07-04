Elektrik üretiminde, gaz fiyatında indirim hamlesini tamamlayacak önemli bir adım daha gündeme geldi. Kulislerde, elektrik üretmek amacıyla kullanılan ithal kömürde yeni bir düzenleme konuşuluyor. Halen, uluslararası piyasalarda kömür fiyatı ne olursa olsun, söz konusu kömürün Türkiye’ye getirilmesi durumunda ithalatçının ödeyeceği tutar 70 doların altına düşmüyor. İthalatçı firma, tedarikçiye ödediği fiyat 70 doların altında kaldıysa, aradaki farkı ek mali yükümlülük olarak devlete aktarıyor. Yeni düzenleme ile bu tutarın, 80 dolara kadar çıkartılabileceği belirtiliyor.
Peki, bu ne anlama geliyor? Bu soruyu, uzun yıllar kamuda enerji sektörünün değişik alanlarında görev yapan, eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan’a sorduk. Doğan, BOTAŞ’ın gaz fiyatlarını düşürmesinin “al ya da öde” ile ilişkisinin kurulabileceğine işaret ederek, “BOTAŞ, tüketimi artırmayı hedefliyor. Böylece yıl sonunda gündeme gelebilecek olası ‘al ya da öde’ riskini de azaltıyor” dedi.
Doğan, bu indirimle birlikte doğal gazdan elektrik üretmenin birim maliyetinin de düştüğünü vurgulayarak, doğal gaz santrallarının 1 Temmuz öncesine göre daha çok üretim için devreye girdiğini söyledi.
İthal kömür için konuşulan 80 dolarlık olası düzenlemeye de dikkat çeken Doğan, “Enerji çevrelerinde konuşulan düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda ithal kömürden elektrik üretmenin birim maliyeti, bugünküne oranla artacak. Doğal gaz ile ithal kömürden elektrik üretme arasındaki fark kapanacak. Dolayısıyla elektrik üretiminde doğal gazın payı artırılmış olacak. Buna bağlı olarak da gaz tüketimi de artmış olacak” diye konuştu.
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