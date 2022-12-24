Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giriş: 24.12.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Enerjide acele kamulaştırma kararları
AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılması planlanan Gelibolu ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMS-A şehir giriş istasyonu ve yolun yapımı amacıyla Çayırköprü köyü sınırları içerisindeki taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Ayrıca Sivas ve Erzincan sınırları içerisinde tesis edilecek Bilfer Maden Demir İşletmeleri Enerji Nakil Hattı'nın yapımı için bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TIR'ın çarptığı otomobilden üzeri örtülü ceset çıktı!
TIR'ın çarptığı otomobilden üzeri örtülü ceset çıktı!
BioNTech, sıtma aşısı için klinik deneylere başladı
BioNTech, sıtma aşısı için klinik deneylere başladı
Bakan Soylu duyurdu!
Bakan Soylu duyurdu! "En büyük Eren operasyonu..."
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor!
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Gece saatlerinde başlıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.