Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da "Orhangazi-Bitişik-Kaledibi Enerji Nakil Hattı" ile "Aydınbahçe-Yeşiltepe-Karacurun Enerji Nakil Hattı", Karabük’te "Cumayanı KÖK-Ocasak KÖK Enerji Nakil Hattı", Konya’da "Yeni Alibeyhüyüğü DM ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı", Ankara’da "Kozayağı DM-Çiftlik DM ENH ve Çiftlik KÖK-Akbörk KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Gaziantep’te "Karavaiz DM-Taşdeğirmen Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.