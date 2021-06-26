Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da "9H3132 Reyhanlı TM-Kızılkaya Enerji Nakil Hattı" ile "9H4072-Karbeyaz Çetenli Enerji Nakil Hattı", Mersin'de "9M5120 Yapıntı Gençali Enerji Nakil Hattı", Konya'da "Taşağıl-Tatlıkuyu-Aşıklar KÖK ve İrtibatları-1 Enerji Nakil Hattı" ile "Özkent ADM-Özkent KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.