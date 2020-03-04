Enerjide acele kamulaştırma kararları

AA

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Düzce'de bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Yığılca Çimento -TM-Osmanca TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Şabanözü OSB - Yakınkent Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Akbük TM-Bozbük DM Enerji Nakil Hattı ve Denizli İM3-Pamukkale Enerji Nakil Hatlarının bulunduğu güzergahlara isabet eden taşınmazlar da Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılacak.

Kütahya'nın Emet ilçesinde tesis edilecek trafo binasının yapımı nedeniyle bölgedeki taşınmazların da Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.