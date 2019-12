Naime Sert nsert@htgazete.com.tr

Mutfakta biri mi var? Bu soruya mutfakta hangi akıllı cihaz var diye değiştirmek gerekebilir. Artık mutfaklarda cihazlar birbiriyle konuşuyor, ev sahibi gelmeden yemeği pişiriyor. Enerjiden de tasarruf ediyor. Arçelik'in Bolu'daki deneyim mutfağı the Kitchen'ı son ile birlikte ziyaret ettik.

'GELECEĞİN MUTFAK TEKNOLOJİLERİ BURADA ŞEKİLLENİYOR'

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dijital dönüşümün mutfağa yansımalarının görülebileceği the Kitchen'ın kullanıcı, şef geri bildirimleri ile tüketici ihtiyaçlarından yola çıkarak geleceğin mutfak teknolojileri şekillendirdiğini söyledi. 2018 yılında kurulan the Kitchen'ı 2 bin kişinin ziyaret ettiğini, merkezde 100 etkinlik yapıldığını aktaran Ebiçlioğlu, yapılan çalışmalardan şu örnekleri verdi: 3 profesyonel şef ile "Kitchen Talks" programı yapıldı, yeni ürün fikirleri yaratıldı. Indie Indiksiyon Ocak serisi pazara sunulmadan önce pişirme deneyimlerinde elde edilen geri bildirimler ile kullanıcı ara yüzü geliştirildi. Combi Buharlı Fırında profesyonel Ar-Ge şefi ile 19 tarif 44 kere pişirilerek ürün ile sunulması için tarifler ve kullanım kılavuzu oluşturuldu. Rondo Doğrayıcı için DLC Kaplama Bıçak Teknolojisi geliştirildi.

Klasik fırın ile buhar kombinasyonunu tek bir tasarımda bir araya getiren çok fonksiyonlu fırın; nem sensörü, çok noktalı pişirme probu, akıllı zon kontrolü, ileri hava yönetimi, dokunmatik TFT ekran gibi ileri teknolojilere sahip fırınlar, hassas ısı kontrolüne ve bağımsız pişirme gözünü tencere boyutuna göre birleştirmeye imkân veren ocaklar, otomotiv ve havacılık endüstrisinde kullanılan karbonfibeden yapılan beyaz eşya lar Kitchen'da göze çarpan teknolojilerden bazıları.

'BEYAZ EŞYALAR LÜKS TÜKETİM ÜRÜNÜ DEĞİL'

Buradaki ürünlerin hepsi yüksek teknolojili, yüksek enerji verimliliğine sahip. Biz de Ebiçlioğlu'na da enerji verimliliği yüksek olan beyaz eşyalara verilmesi planlanan teşvik konusundaki görüşlerini sorduk. Enerji verimliliği yüksek ürünlerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olması gerektiğini belirten Ebiçlioğlu, beyaz eşyaların lüks tüketim ürünleri olmadığını hayatın içinde yer aldığını vurguladı. Ebiçlioğlu,"Devlet tarafından regüle edilsin ya da edilmesin tüm tüketicilere enerji verimliliği yüksek ürünleri sunuyoruz, Türkiye ekonomisine sağladığı faydayı anlatıyoruz" dedi. Yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerin aile bütçesine de önemli katkıda bulunduğunu aktaran Ebiçlioğlu, ürettikleri tüm ürünlerin bu kritere sahip olduğunu vurguladı.

FIRINLARIN YÜZDE 86'SI BU TESİSTE ÜRETİLİYOR

Ebiçlioğlu'nun verdiği bilgiye göre The Kitchen'ın Bolu'da kurulmasının nedeni burada Arçelik Grubu'nun dünya üzerinde pişirici cihazları üretimi yaptığı 2 tane tesisten birinin burada yer alması. Diğer tesis Defy markasıyla Jacobs/ Durban-G.Afrika'da faaliyet gösteriyor. Bolu'daki tesis Arçelik Grubu Pişirici Cihazları üretiminin fırın ürünlerinde yüzde 86'sını ocak ürünlerinde yüzde 90'ını, davlumbaz ürünlerinin tamamını ve toplam pişirici cihazları üretiminin ise yüzde 87.4'ünü üretiyor.

Bolu'daki Pişirici Cihazlar İşletmesi'nin1981 yılında 250 çalışan ile üretime başladığını belirten Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ilk yıl 6 bin 543 adet cihaz üretildini kaydetti. Fatih Kemal Ebiçlioğlu bugün gelinen noktayı şu sözlerle özetledi: "Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi şu an doğrudan yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Yerel 22 yardımcı sanayi ile çalışılıyor. Dolaylı istihdam ile birlikte Arçelik Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi, Bolu özel sektör istihdamının yüzde 20'sini oluşturuyor. İşletmede; Ankastre Fırın, Solo Fırın, Ocak – Davlumbaz, Set üstü Fırın üretiliyor. Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi'nden 2019 yılında 5 kıtada 122 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En büyük ihracat pazarları İngiltere, Fransa, Romanya ve Polonya."

ÖĞRENCİLERE ŞEFLERLE UYGULAMALI EĞİTİM

2 bin kişinin ziyaret ettiği, 100 etkinliğin gerçekleştirildiği The Kitchen, Türk mutfağında önemli bir yeri olan Bolu yemek kültürüne katkıda bulunmak için yeni bir proje başlatıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü arasındaki iş birliğiyle her öğretim yılında 50 öğrenci seçilerek the Kitchen'da şeflerle 4 günlük uygulamalı eğitime alınacak. Bu eğitimlerde seçilen başarılı öğrenciler The Kitchen'daki etkinliklerde şef olarak görev yapacak. Arçelik de genç şef adaylarının yaratıcı fikirlerini ürün geliştirme süreçlerinde değerlendirecek.

AYLIK MUTFAK HARCAMASI 935 TL

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun da evlerde mutfağın öneminin giderek arttığını, mutfağın bir buluşma ve yaşam noktası haline geldiğini söyledi. Zeynep Yalım Uzun, Türkiye genelinde 25-55 yaş grubu kadın-erkek bin 500 kişi ile görüşülen araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Araştırmaya göre aylık mutfak harcaması 935 TL. Mutfak alışverişini ve yemeği kadınlar yapıyor.