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Kuruluşlara kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkanı sağlayan teşvik belgesi başvurularında "enerji verimliliği" kriterinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı tebliğde değişiklik yapan tebliğle, tebliğin, "teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi" başlıklı 7. maddesi, 6. fıkrası (a) bendi hükmünde, "başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcının, bu yatırım ile en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacağını taahhüt etmesine" yönelik kriter oranı, yüzde 15'e indirildi.

Aynı maddenin, 6. fıkrasının (c) bendine hükmüne yapılan değişikliğe göre, teşvik belgesi başvurusuna esas proje dosyası üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırlayacağı makine ve teçhizat listesinin yanı sıra enerji verimliliği de raporda yer alacak.

Tebliğle ayrıca, hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde 100'ü geçmesi halinde bu yatırımların komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesine yönelik 9. maddenin 3. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin "tamamlama vizesi" başlıklı 23. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün yatırımların tamamlama ekspertizi için görevlendirebilecekleri arasına, kalkınma ajansları, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri de eklendi