Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde enerji iletim hatlarında sorun bulunmadığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz iletim hatlarında herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi

Giriş: 22.02.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesinde enerji iletim hatlarında sorun bulunmadığını bildirdi
AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, binalara elektrik ve doğalgaz verilmesi sürecinde can ve mal güvenliğinin öncelendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, elektrik tarafında Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinin, doğal gaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla elektrik ve doğal gaz iletim dağıtım hatlarındaki sorunların giderildiği kaydedildi.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığına işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir. Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümraniye depreme dayanıklı mı?
Ümraniye depreme dayanıklı mı?
Depremlerde hasar gören Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı
Depremlerde hasar gören Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çadır çağrısı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çadır çağrısı
Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir?
Üzüm çekirdeği nasıl tüketilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.