Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi, yüksek verimli soğutma, verimsiz motorların değişimi ve aydınlatmada LED dönüşümü projelerinin aralarında bulunduğu 88 projeye destek verileceği açıklandı.