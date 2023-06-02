Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin sona ermesiyle kurulacak yeni Kabine araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadroların tamamen değişeceğinin sinyalini önceden vermişti. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni Kabine listesi ile yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile ilgili son bilgiler...