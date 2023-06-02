YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?
Fakat yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.