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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim olacak? 2023 Kabinede yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı belli oldu mu, ne zaman ve hangi gün belli olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim olacak? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı belli oldu mu?

İkinci tur seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Seçimlerin sona ermesinin ardından gözler yeni Kabine üyelerine çevrildi. Bu noktada "Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu?" sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklaması bekleniyor. İşte yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kabinede kimlerin olacağına ilişkin detaylar haberimizde...

Giriş: 02.06.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin sona ermesiyle kurulacak yeni Kabine araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadroların tamamen değişeceğinin sinyalini önceden vermişti. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni Kabine listesi ile yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile ilgili son bilgiler...

     

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?

    Fakat yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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