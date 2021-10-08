Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV kanalında soruları yanıtladı. Dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin, "30 yıldır bu sektörün içindeyim. Böylesini görmedim" diyen Bakan Dönmez "Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu" ifadelerine yer verdi.
Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarında artış olup olmayacağı yönündeki bir soruya şöyle karşılık verdi: Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz.
Enerji arzıyla ilgili olarak teknik altyapı olarak herhangi bir sorunun bulunmadığını kaydeden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kuraklık nedeniyle elektrik üretim imkanımız azaldı" diye konuştu.
RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?
Bakan Dönmez, gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınabileceğinin altını çizdi ve "Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti" dedi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM OLACAK MI?
Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.
AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ
Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı.
KARADENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİ
Türkali'de bugün itibarıyla 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.
NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ
İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir.
MADEN İHRACATINDA SON DURUM
İhracatımız ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı. Bu sene bor ihracatında rekor beklentimiz var.
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