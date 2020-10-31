Dönmez, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde depremin ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yaptığı ortak basın açıklamasında, arama kurtarma faaliyetlerinin büyük bir hassasiyetle devam ettiğini ve İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde tüm kurumların temsilcileri vasıtasıyla AFAD koordinasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü söyledi.
Bakanlık olarak enerji altyapılarıyla ilgili meydana gelen hasarları tespit etmek ve incelemek, alınması gereken tedbirleri süratle talimatlandırmak maksadıyla bölgeye intikal ettiklerini ifade eden Dönmez, ilgili tüm bakanların da olayı bütün yönleriyle takip ettiğini kaydetti.
Dönmez, deprem anı itibarıyla bölgede elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandığını dile getirerek "Olay anı itibarıyla 74 bin 500 civarında abonenin elektriği kesildi. Fakat son 1 saatte çalışmalarımızı hızlandırdık. AFAD ekipleriyle koordinasyon içerisinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek." diye konuştu.
Bayraklı ilçesinde de doğal gaz kesintisinin söz konusu olduğunu aktaran Dönmez, "Bu bölgede yaklaşık 3 bin civarında abonenin gazının kesik olduğunu söyleyebilirim. Bunlar da önümüzdeki saatlerde oradaki çalışmalara paralel olarak süratle tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Dönmez İzmir'in aynı zamanda önemli bir sanayi kenti olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:
"Özellikle de bizim sektörümüz açısından bu bölgede petrol işleyen ve depolayan ciddi tesislerimiz var. Doğal gaz depolama gazlaştırma ünitelerimiz var. Bunlardan birisi mobil, birisi karada. Herhangi bir sorun söz konusu değil. İki tane büyük rafinerimiz yine bu bölgede faal olarak çalışıyor. Onlarda da ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Gerekli kontrolleri yapıyorlar. Enerji açısından herhangi bir arz güvenliği sıkıntısı söz konusu değil. Ben de tekraren büyük geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm yakınlarına da sabırlar diliyorum."
BÖLGEDE 3 BİN 52 PERSONEL GÖREVDE
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da ana depremden bu yana 24'ü 4'ün üzerinde olmak üzere, 225 artçı deprem olduğunu, depremin ardından İzmir'de ve çevre illerden arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmeye başlandığını söyledi.
Bu kapsamda halihazırda 3 bin 52 personelin görev yaptığını belirten Çataklı, "Bunların arasında jandarma, polis arama kurtarma, UMKE, 112, itfaiye, belediyelerin ekipleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri var. Yine belediyelerden, İHAHA'dan, AKUT'tan ekipler de var. Bunlardan özellikle il dışından gelenlerin nakli için de silahlı kuvvetlerin 7 uçağı görev yapıyor." diye konuştu.
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