Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışlarının devam ettiğini belirterek, "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEHDİTLER KARŞISINDA HİÇBİR FAALİYETİMİZ AKSAMAYACAKTIR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışları maalesef devam etmektedir. Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.

"HUKUKİ VE SİYASİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir. Türkiye’nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili Bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

"HAKKANİYET İLKESİ İÇERİSİNDE ADİL BİR ŞEKİLDE BÖLÜŞÜLECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

"YAVUZ SONDAJ GEMİSİ OPERASYONLARINA BAŞLAYACAKTIR"

Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir.

Yavuz Sondaj Gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır.