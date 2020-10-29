Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den 29 Ekim mesajı

AA

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Egemenliğimizin tescili Cumhuriyetimizin 97. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."