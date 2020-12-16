Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi

AA

Yaşanan doğal gaz kesintisi ve üç evde meydana gelen doğal gaz patlamalarının ardından kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Uşak Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bayraktar, 13 Aralık'ta kanalizasyon çalışmaları sırasında doğal gaz ana boru hattında hasar meydana geldiğini ve kent genelinde doğal gaz kesintisi yaşandığını anımsattı.

Oluşan hasara ekipler tarafından ivedilikle müdahale edildiğine ve kontrollü bir şekilde kentte doğal gaz verilmeye başlandığına dikkati çeken Bayraktar, "Binalara yeniden gaz verme işlemleri UDAŞ ekipleri, İzmir, Denizli, Kütahya ve Afyon illerinden gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 50 ekip olarak, gerek binaların servis hatları ve kutuları kontrol edilmek suretiyle tüketicilerin yakıcı cihazlarını kapalı konuma getirmeleri istenerek yapılmıştır." dedi.

Bayraktar, 14 Aralık'ta iki evde, bugün ise bir evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Çok şükür hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi olmamıştır, hayatını kaybetmemiştir, ölüm olayı yaşanmamıştır. Ancak 8 vatandaşımız yaralanmış, bu vatandaşlarımızla ilgili tedaviler devam etmektedir. Olayın nedenine ilişkin yapılan ilk incelemelerde bu söz konusu dairelerin birinde ocak düğmelerinin açık unutulduğu görülmüştür. Bu nedenle binaya gaz verilmeye başlandıktan sonra ocaktan ortama gaz sızıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Ekiplerin ve tüketicilerin ihmali olup olmadığı noktasıyla alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Bayraktar, ilk patlama olayının ardından EPDK tarafından yetkili bir ekibin, BOTAŞ'a bağlı 4 uzman ekibin, EPDK adına doğal gaz yatırımlarını denetlemekle görevli şirketten görevli bir ekibin, iki lazerli kaçak arama cihazının ve İzmir, Denizli, Afyon, Isparta illerinden doğal gaz arama ve acil müdahale ekiplerinin Uşak'a gelerek çalışmalara başladığını kaydetti.

Tüm çalışmaların istenmeyen bir şeye sebebiyet vermemesi için emniyetli ve kontrollü yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, "Ekiplerimiz emniyeti elden bırakmadan kaçak ihtimali olan mahalleleri tek tek kontrol ederek, bu bölgelere doğal gaz arzını sağlamaya gayret etmektedir. Bu süreci başta Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz BOTAŞ, EPDK ve dağıtım şirketiyle beraber kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi farklı görevlerde 50 ekip, 150 personelle çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleri için de 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede bu çalışmaların bitip, kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Evlerine henüz gaz verilmeyenleri uyaran Bayraktar, şunları belirtti:

"Evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlak suretle UDAŞ ekiplerini beklemeleri, kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemeleri gerekmektedir. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Mutlaka gelen ekipleri yönlendirmesi için evde bir kişinin bulunması gerekmektedir. Ocak, kombi ve diğer yakıcı cihazların vanalarının kapalı olduğu mutlak suretle kontrol edilmelidir. Havalandırma menfezlerinin mutlak suretle açık tutulması gerekmektedir. Ortamda doğal gaz kokusu alındığında pencereleri açmak suretiyle ortam havalandırılmalı, elektrik anahtarına kesinlikle dokunulmadan Alo 187 hattından uzmanlarla iletişime geçilmelidir. UDAŞ'tan onay alınmadan yapılan iç tesisat hatları ciddi bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla gaz kullanımının yine mutlak suretle durdurularak UDAŞ'tan sertifikalı iç tesisat firmaları ile iletişime geçilmesi önem arz etmektedir."

Alo 187 hattının gaz kokusu alındığında ya da gaz kaçağı endişesi olduğunda aranmasını isteyen Bayraktar, "Gaz açma talepleri ile alakalı olarak "udas.com.tr" adresindeki linke tıklayarak, bunun yanında 0539 664 70 12 numaralı hatta mesaj yoluyla ya da whatsapp üzerinden abonemiz adını soyadını, adresini, sayaç numarasını da yazarak buraya gazının açılma talebini iletebilir. Ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın gaz açma taleplerini karşılayacaklar. " ifadelerini kullandı.

Patlamalarda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, devletin tüm organlarıyla çalışmalarını sürdüğünü, her talebe karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.