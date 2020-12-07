Enerjisa Enerji, "Enerjimi Koruyorum" projesinin dijital açılımı olan mobil oyununu ilkokul çağındaki çocukların beğenisine sunduğunu bildirdi. Mobil oyunun oynanma süresinin çocukların dijital bağımlılıktan korunması amacıyla günde bir saat ile sınırlandırıldığı kaydedildi.
İlk olarak dört yıl önce uygulama marketlerinde yerini alan Enerjimi Koruyorum mobil oyununu bugüne kadar binlerce kişiye ulaştı. Mobil oyun, özellikle pandemi döneminde evde kalan çocuklar için güncellenerek yeni tasarımıyla mobil uygulama marketleri arasında yerini aldı.
Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar proje ile ilgili olarak, "Enerji verimliliği bugün en ucuz enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda, enerji tasarrufu farkındalığı yaratmak adına 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol imzalayarak Enerjimi Koruyorum isimli sosyal sorumluluk projesi ile 10 yılda 250 binden fazla çocuğumuzla tiyatro oyunlarımız ve enerji verimliliği eğitimlerimiz ile bir araya geldik. Yaptırdığımız araştırma sonuçları da farkındalık yaratmak konusunda okuldan ve aileden sağlanan bilginin en önemli araç olduğunu ortaya koyuyor. Global trendler ışığında kullanıcıların davranışlarını değiştirmenin ve ikna etme konusunda ‘’oyunlaştırma’’nın da gücüne inanarak ‘’Enerjimi Koruyorum’’ mobil oyununu yeniledik. Amacımız oyundaki faydaların gerçek hayata taşınmasını sağlamak. Dijitalleşen dünya ve yeni neslin beklentilerini de gözeterek ülkemiz ve dünyamız için hayati önem taşıyan verimli kaynak kullanımına dikkat çekmeye ve bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi.
Yapılan açıklamaya göre, Enerjisa, 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol neticesinde başlattığı “Enerji Verimliliği Eğitimleri” sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar sorumluluk bölgelerindeki toplam 14 ilde, 580 okulda, 330 gönüllü ile 250 binden fazla ilkokul öğrencisine ulaşarak enerji verimliliği konusunda farkındalık yarattı.
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