19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Parshad, yaptığı açıklamada, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıklarından itibaren sektörde gerçekleştirdikleri yatırımın 1,6 milyar avroyu bulduğunu söyledi.
Sektörde bu yılki ilk yatırımlarının İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları şirketine yaptıkları 100 milyon dolarlık ortaklık olduğunu hatırlatan Parshad, "Hali hazırda 400 megavat kapasiteli 10 hidroelektrik santrali bulunan şirket, EBRD'nin ortaklığıyla yaklaşık 250 megavata kadar rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları planlanıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesini sağlamak için bu tür sermaye yatırımları çok iyi bir yol." değerlendirmesinde bulundu.
Parshad, bu tür yatırımların özel sektör oyuncularının elektrik üretiminde daha fazla yer almasını sağladığını, rekabeti artırdığını ve bunun da elektrik fiyatlarının düşmesini sağlaycağını anlattı.
Türk enerji sektöründe sermaye yatırımının yanı sıra finansman olarak da aktif olduklarını belirten Parshad, şunları söyledi:
"Şu anda yeni yatırımlar için birçok farklı proje üzerinde çalışıyoruz. Bu görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olduğu için detay veremiyorum ama yenilenebilir enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz. Türk enerji sektöründe hem finansman hem de sermaye yatırımı olarak yatırımlarımızın süreceğini öngörüyoruz. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yatırım hacmimizi 250 milyon avro seviyesinde tutmayı planlanıyoruz. Yatırım ortamına ve yaptığımız çalışmalara bağlı olarak bu rakamda değişiklik olabilir."
ELEKTRİK DAĞITIMIYLA İLGİLENİYORUZ
Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının devam etmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın devamının çok önemli olduğunun altını çizen Parshad, EBRD dahil tüm yatırımcıların bu konuda alınacak kararlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti.
Parshad, 2020 sonrasında nasıl bir destek mekanizmasının kullanılabileceğine ilişkin görüşlerini kamu ile paylaştıklarını ve sektörde yatırımları harekete geçirecek yeni mekanizmayı beklediklerini aktardı.
Türkiye'de elektrik üretiminin yanı sıra dağıtım işi ile de ilgilendiklerini dile getiren Parshad, "Enerjinin hem daha fazla tüketiciye ulaşması hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu önemsiyoruz. Ayrıca, Türkiye'de enerji verimliliğinin özellikle kamu binalarında yaygınlaşmasını desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, ilkokullardan başlanabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Parshad, aynı zamanda, Türkiye'de sorunlu kredilerin çözümüne ilişkin mekanizmalarla ilgili çalışmalarını derinleştirmek istediklerini ifade etti.
Bu yıl bir şirketin kredi yapılandırmasında yer aldıklarını kaydeden Parshad, "Enerji Girişim Sermaye Fonu gibi sorunlu kredilerin çözümüne ilişkin bir yapıda yer almamızla ilgili henüz bir davet almadık ama bu şekilde bir davet aldığımızda tabii ki değerlendireceğiz. Bu tür bir yapı ticari ve bankacılık gerekliliklerini karşılarsa, yer almaya hazırız fakat Türk enerji sektöründe her sorunun ayrı bir çözüme ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Bazı projelerin nakde ihtiyacı var, bazılarının yeniden yapılandırmaya. Bu çerçevede, hem sektörü desteklemeye hazırız." diye konuştu.
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