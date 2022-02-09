ABD Başkanı Joe Biden, enerji maliyetlerinin düşürülmesini görüşmek için ABD'nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin verdiği bilgiye göre, CEO'lar ile toplantıda Başkan Biden'in sosyal harcama ve iklim değişikliği ile mücadele paketinin enerji maliyetlerinin düşürülmesine nasıl yardımcı olabileceği ele alınacak.