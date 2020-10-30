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Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 17,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 20 milyar 836 milyon 916 bin dolar oldu.

30.10.2020 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 17,7 azaldı - Haberler

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 2 milyar 683 milyon 858 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 20 milyar 836 milyon 916 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 683 milyon 858 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın eylül ayında bu rakam 3 milyar 261 milyon 427 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 17,7 azaldı.

Öte yandan, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 26,73 artarak 3 milyon 411 bin 532 tona yükseldi.

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