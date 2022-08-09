Enerji girişimlerine 1 milyon TL ödül!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” 2022 yılı başvuru süreci başladı.
Hızlandırma programına, sürdürülebilir enerji arz güvenliği, elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği, enerji altyapıları, tüketici memnuniyeti ve benzeri alanlarda yeni yaklaşımlarla enerji sektörüne yön verecek yenilikleri barındıran enerji girişimlerinin 14 Ağustos 2022 tarihine kadar programa başvurabilecekleri kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, program sonunda başarılı olan enerji girişimlerini, Enerjim Sensin Demo Gününde 600 bin TL nakdi ödül ve Big Bang Startup Challenge 2022 sahnesinde 400 bin TL nakit ödül kazanma olanağı bekliyor.
Kazanan girişimlere program sonunda toplamda 1 milyon TL ödül verilecek. Ayrıca, Enerjim Sensin jürisinde seçilen enerji girişimleri, Big Bang Startup Challenge’ın 458 milyon TL’lik ödül havuzundan da faydalanabilecekler.
'SEKTÖRE YÖN VERECEK PROJELER BİZİM İÇİN DEĞERLİ'
Enerjim Sensin Programı ile her yıl onlarca yeni projenin sektöre kazandırıldığına işaret eden EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, "Yeni gelişmelere süratle ayak uydurmak, yeni teknolojilere uyum sağlamak, tabii özellikle de yerli kaynaklarımızdan ve insan gücümüzden azami düzeyde faydalanabilmek kurumumuz için çok önemli. Özellikle verimlilik, yerlilik ve tüketici memnuniyeti gibi konularda sektörümüze yön verecek her yenilik her proje bizim için değerli" değerlendirmesinde bulundu.
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