Son yıllarda enerji alanında kat ettiği mesafe ve yeni iş birliklerine yenilerini eklemek isteyen Türkiye, bu anlamda mesai harcamaya devam ediyor.
Başta doğal gaz ve petrol olmak üzere kaynak sahibi ülkelerde gerek fiziki gerekse çevrim içi görüşen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri bu sefer de ülkelere ziyarette bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in öncülüğündeki ziyaretlerden ilki Türkiye'nin bugüne kadar doğal gaz ticaretinin bulunmadığı Umman'a gerçekleşti.
Burada Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim Al Aufi ile görüşen Bakan Dönmez, ardından da Katar'da Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.
Hem baş başa hem de heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bakanlığın diğer yetkilileri Dönmez'e eşlik etti.
UMMAN'DAN 'YENİLENEBİLİR' TEKLİFİ
Ziyaretlerini ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, Umman'daki görüşmeyi "çok önemli" olarak ifade etti.
Umman ile Türkiye arasında bugüne kadar doğal gaz ticaretinin olmadığına dikkat çeken Dönmez, "Ancak görüşmeler gayet olumlu geçti. Şartların uygunluğuna bağlı olarak BOTAŞ ve Umman doğal gaz ticareti şirketi arasında devam edecek görüşmelerde inşallah karşılıklı bir anlayış ve anlaşma olursa gaz ticaretine başlayabileceğiz" diye konuştu.
Umman'ın yenilenebilir enerji alanında ileriye dönük projelerinin de olduğuna işaret eden Dönmez, "O konuda iş birliği teklif ettiler. Onu da biz yine değerlendireceğiz. Gerek kamu gerekse özel sektör eliyle oradaki fırsatları değerlendireceğiz" dedi.
'KATAR İLE BERABER 3'ÜNCÜ ÜLKELERDE ÇALIŞABİLİRİZ'
Umman ziyaretinin ardından da Katar'a geçtiğini anımsatan Dönmez, şunları kaydetti:
"Orada da Katar Enerji işlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Saad Sherida Al-Kaabi ile 'Öteden beri devam eden iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz' diye konuştuk. Sadece doğal gaz ticaretinde değil, Türkiye'de, Katar'da veya 3'üncü ülkelerde petrol ve gaz konusunda arama-üretim faaliyetleri dahil olmak üzere fırsatların değerlendirilmesi hususunu birlikte ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konularda somut adım atmayı bekliyoruz."
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