Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz açıklaması

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İthal edilen gaz fiyatları ile mukayese edildiğinde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olacağını söyleyen Dönmez, "Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak" dedi.

Doğalgaz fiyatları ile ilgili de konuşan Dönmez, "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor" diye konuştu.

Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin de yorum yapan Bakan Dönmez, "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, sondaj gemisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz’de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu’ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak.”

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