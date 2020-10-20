Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplanan komisyonda, milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getirdi.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifin, yangından mal kaçırırcasına ve alelacele hazırlandığını öne sürerek, "Kanun teklifleri bu şekilde ele alınıyor. Bu tutumla yasama faaliyetleri ayağa düşürülüyor. Bu konuda sürekli uyarılar yapıyoruz ama sözümüzü dinletemiyoruz. Nerede hazırlandığı belli olmayan sahipsiz kanunlar var. Kanun teklifinin arkasındaki mantığı bilmiyoruz." dedi.
Tarhan, AK Parti iktidarının kamusal madenciliği bitirdiğini, uygulanan yanlış politikalarla alanında uzman birçok kurumun yok edilerek içinin boşaltıldığını ileri sürdü.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, yasa teklifinin detaylarıyla ele alındığını ancak vatandaşların sorunlarının göz ardı edildiğini savunarak, teklifte halkın değil, maden firmalarının çıkarlarının gözetildiğini, devlete borcu olan maden şirketlerinin borçlarına göz yumulduğunu, borcunu ödeyen firmaların da bu şekilde cezalandırıldığını iddia etti.
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, kanun teklifinin maden şirketlerine imtiyaz, halka ise fatura olarak yansıyacağını, teklifle devletin gelir kaybına uğratıldığını, maden şirketlerinin ise karlı çıkacağını savundu.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, maden aramalarına karşı olmadıklarını ancak bunun hunharca yapılmasına itiraz ettiklerini belirtti. Budak, seçim bölgesi Antalya'da bütün dağların delik deşik edildiğini ve ormanlık alanlarda kontrolsüz maden arama çalışmalarının sürdüğünü, böyle devam etmesi halinde Anadolu'nun çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bölgeler arasında ekonomik eşitsizliğin devam ettiğini, Şanlıurfa'da halen elektrik ve su olmayan köylerin bulunduğunu, devletin bu soruna çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de ülkenin yerli kaynaklarının kullanılmasına karşı olmadıklarını ancak tarım alanlarına zarar verilmeden adımların atılması gerektiğini kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerinin uğradığı kayıp kaçak oranlarına değindi. Enerji kayıplarında coğrafi şartlar ve nakil sürecinde kullanılan malzemelerin de etkili olduğuna dikkati çeken Tancan, elektrik dağıtım şirketlerinin 2019 yılı itibarıyla kayıp kaçak oranlarına ilişkin bilgi verdi.
Tancan, 2002'de yüzde 25’ler civarında olan bu teknik ve teknik olmayan kayıpların 2019 sonu itibarıyla Türkiye genelinde yüzde 11,43 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
EPDK'nin her yıl şirketlere teknik ve teknik olmayan kayıp hedefi verdiğine işaret eden Tancan, bu tutumun kayıp oranının aşağıya çekilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.
Herhangi bir dağıtım şirketinin, belirlenen hedeflerin üzerinde kalması durumunda zararın tamamının şirket tarafından karşılandığını kaydeden Tancan, "Onun için bu strateji, dağıtım şirketlerini teknik olan ve olmayan kayıpları azaltmaya mecbur eden, zorlayan bir stratejidir. Bunun da neticesinde yarı yarıyadan daha fazla bir oranda azalma olmuştur." dedi.
Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından, madde görüşmelerine geçildi ve teklifin ilk maddesi kabul edildi. Böylece, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılmasıyla bürokratik süreçler azaltılacak.
Komisyon çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edecek.
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