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Endülüs'ün zarafet timsali sarayı: El Hamra

İspanya'nın Granada kentinde bulunan ve uzun yıllar kaderine terk edilmesine rağmen Endülüs mimarisinin özgün motifleriyle eşsiz zarafetini koruyan El Hamra Sarayı, yaklaşık 8 asırdır İslam sanatının en önemli sembolleri arasında yer alıyor

14.05.2022 - 13:25 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Endülüs medeniyetinin bilim ve sanat birikimiyle inşa ettiği, İslam mimarisinin bugüne ulaşan en önemli eserleri arasında yer alan İspanya'daki El Hamra Sarayı, ilk günkü zarafetiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

  • AA'nın haberine göre Orta Çağ'da kurulan Ben-i Ahmer Devleti'nin başkenti Gırnata'da (Granada) 13. yüzyılın ortalarında inşasına başlanılan, zaman içinde eklentilerin tamamlanmasıyla 142 bin metrekare üzerine kurulan görkemli yapıya dönüşen saray, bulunduğu çevreye uyumu, grift yapısı, süslüme tarzı, bahçeleri ve bütünleştiği yapılarla uyumunu yüzeyinde yansıtarak gösteren havuzları ile ziyaretçilerin ufkunu açıyor.

  • Ziyaretçilerinin 'masal dünyasından bir saray' yakıştırması yaptığı, her detayı itinayla hesaplanan El Hamra, taş ve tahta işleme, mozaik ve çini başta olmak üzere birçok el sanatı motifini içinde barındırıyor. Uzun yıllar kaderine terk edilmesine rağmen Endülüs mimarisinin özgün motiflerinden oluşan eşsiz zarafetini koruyan yapı, hakim bulunduğu tepede yaklaşık 8 asırdır dimdik ayakta durarak İslam mimarisinin en önemli hazineleri arasında yer alıyor.

  • Dünyanın 7 harikasından birisi olarak da nitelendirilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki El Hamra Sarayı, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Gerek İslam medeniyetini tanımak gerekse de mimari yapısını incelemek üzere her yıl yaklaşık 2,5 milyon turiste kapılarını açan El Hamra'yı Türkiye'den de binlerce kişi ziyaret ediyor.

  • "YİTİK BİR MEDENİYETİN YÜCELİĞİNİ ANLATAN SON ZÜMRÜT"

    Sarayı ziyaret eden Çatalca Vaizi Muhammet Masum Vanlıoğlu, Endülüs medeniyeti ile 14 yaşında babasının kütüphanesinde okuduğu Ebu'l-Beka'nın Endülüs Mersiyesi vesilesiyle tanıştığını ve bölgeye ilk kez 2008'de gittiğini söyledi.

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