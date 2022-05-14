Saray içindeki caminin bugüne ulaştırılamayarak kilise olarak kullanılmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Vanlıoğlu, "El Hamra Sarayı'nı görmek bana İspanya'daki insanların bu güzel, erişilmeyen zümrüdüankanın bir gün insanların gönül dünyasında İslam olarak yeşereceğini hissettirdi. Beni en çok mutlu eden tarafı o. Hani birilerinin dediği gibi 'Tekrar bizim olsun.' derdinde değilim. O ülkede yaşayanların gönlünde bu saraydaki 'Allah'tan başka galip yoktur.' hayat ölçüsünün inşallah bir iman neşesi olarak doğacağı inancındayım. Bunun için de mutluyum" diye konuştu.