Endoskopi nasıl yapılır?

Endoskopi mide rahatsızlıklarının tespiti için yapılan bir uygulamadır. Gastroskopi de denilmektedir. Endoskopi ile yemek borusu, yemek borusu ve midenin birleşim yeri, midenin kendisi ve midenin çıkış yeri olan oniki parmak bağırsağı inceleme altına alınır.

Endoskopi 40 yılı aşkın bir süredir sindirim sistemleri için kullanılan bir uygulamadır. Son gelişmiş teknoloji de daha ayrıntılı ve daha kolay bilgi alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu işin uzmanı kişiler elinde yapılması sağlıklı bir sonuç alınmasını sağlar.

Önce hastanın dil kökü ve küçük dil etrafı bir uyuştucu sprey sıkılarak uyuşturulur. Bulantı olmasını engellemek için yapılan bir uygulamadır. Gastroenterologlar; endoskopi yapmadan önce hastaya koldan bir ilaç zerk ederler. Hastanın rahatlaması ve uyuma hali oluşmasını sağlar. Bu şekilde endoskopi yapılırken fazla hissedilmez.

8-10 mm kalınlığında yumuşak bir boru; yemek borusundan içeri sokularak mideye ve on iki parmak bağırsağına kadar indirilir. 110-120 santim büyüklüğünde cihazın uç kısmında bir kamera mevcuttur. Bu sayede girdiği her bölgenin görüntüsünü ekrana yansıtmaktadır. Bu işlem yapılırken nabız ve tansiyon denetimlenir. Gerektiği durumda biyopsi yapılmak üzere parça alınır ya da kanama veya polip çıkarma gibi tedaviler uygulanabilir. Beş dakikalık bir işlem sonucunda endoskopi tamamlanmaktadır.