Endonezyalı Müslümanlarda Kovid-19 nedeniyle ramazan hüznü - CAKARTA

Toplu iftar ve sahur organizasyonlarının yanı sıra ramazan etkinliklerinin genel olarak iptal edildiği ülkede halk, şehirler arası ulaşımın kısıtlanmasıyla uzak bölgedeki ailelerini de ziyaret edemiyor.Batı Cava eyaletindeki Bogor kentinde özel şoför olarak çalışan 39 yaşındaki Boma Bondan Suharto, AA muhabirine bu ramazanın nasıl geçtiğini anlattı.Suharto, bu yıl camilerdeki toplu etkinlikler ve cami cemaatinden uzak kaldıkları için üzüldüğünü söyledi.Önceki ramazanlarda, başkent Cakarta'da yaşayan anne ve babasını haftada en az bir kez ziyaret ettiği aktaran Suharto, bu sene seyahat yasağından dolayı yanına gidemediği ailesiyle görüntülü aramayla hasret gidermeye çalıştığını dile getirdi.Bogor'daki iki çocuk babası 46 yaşındaki Dodi Muhammad Yunus Wildan da "Bu yıl alışık olduğumuz tüm ramazan aktiviteleri salgından etkilendi. Günlük yaşantımız da değişti. Sosyal kısıtlamalardan dolayı ilk kez memleketimden uzakta bir ramazan geçiriyorum." dedi.- ''Sessiz bir ramazan geçiriyoruz''Başkent Cakarta’da yaşayan 32 yaşındaki Adi Rizal Zulkif de en azından Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle görüşmeyi umut ettiğini belirtti.Zulkif, "Her yıl ramazandaki sokak aktiviteleri ile yaşadığımız coşkulu hava bu sene yok. Geçmiş yıllara göre oldukça sessiz bir ramazan geçiriyoruz." şeklinde konuştu.Yine Cakarta'dan 24 yaşındaki Lip Supriyatna da "Salgın nedeniyle bu ramazanda birçok şeyden mahrumuz. Ramazanın vazgeçilmez geleneği olarak aile büyüklerimizle evlerimizdeki iftar sofrasında buluşamıyoruz." ifadelerini kullandı.Supriyatna, önceki yıllardaki ramazanların aksine bu sene insanların, özlem duymalarına rağmen salgından korunmak için aile yakınları ve sevdiklerini ziyaret etmediğini sözlerine ekledi.
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