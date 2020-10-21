Endonezyalı akademisyenlerden Endonezya-BAE ilişkisinde "Filistin" uyarısı

Endonezya’da çeşitli üniversitedeki öğretim görevlileri, BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki bir ana caddeye Devlet Başkanı Joko Widodo’nun isminin verilmesi, iki ülke ilişkileri ve Filistin sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Endonezya Üniversitesi Stratejik ve Küresel Araştırmalar Merkezinde öğretim üyesi olan Muhammed Syaroni Rofii, "BAE’nin söz konusu caddeye Widodo’nun ismini verme girişimi iki ülke arasındaki yakın ilişkinin sonucu olarak takdir edilmeli. Ancak Endonezya, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmeye girdiği süreçte yalnız bırakılmaya çalışılan Filistin’e desteğini sürdürmeli.'' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki politikalarının bölgedeki "siyasi haritayı" önemli ölçüde değiştirdiğine dikkati çeken Rofii, ''Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üye ülkelerinden biri olan Endonezya'nın, Filistin'deki barış sürecine yardımcı olmak için ek bir rol oynaması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.
Rofii, Filistin’i olumsuz etkileyecek son gelişmelerin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi diğer ülkelerin yanı sıra Endonezya’nın da gündeminde olması gerektiğini vurguladı.
Al-Azhar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapan Ramdhan Muhaimin, Endonezyalı liderlerin isimlerinin yurt dışında sokak veya binalara verilmesinden gurur duyduklarını belirterek ''BAE ile ilişkilerin geliştirilmesinde Endonezya hükümeti Filistin meselesini göz ardı etmemeli.'' diye konuştu.
Filistin sorununun, Endonezya’nın dış politikasının ana gündeminde yer aldığının altını çizen Muhaimin, ''Birkaç Arap ülkesinin normalleşme kapsamında İsrail ile ilişkilerini güçlendirmesine karşı Endonezya, Filistin’in meşru haklarını savunmaya devam etmeli.'' şeklinde konuştu.
Endonezya hükümetinin, ülkenin anayasasında belirtildiği üzere tüm sömürgecilik biçimlerine açıkça karşı olması gerektiğini vurgulayan Endonezya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Shofwan Al Banna da ''İsrail'in özellikle Filistin'de yaptığı şeyin sömürgecilik olduğu açık. Endonezya'nın sağlam bir tavrı olmalı ve İsrail ile normalleşme konusuna hiçbir şekilde katılmamalı.'' dedi.
BAE-Endonezya ilişkilerine olan katkılarından dolayı Widodo’yu onurlandırmak amacıyla Abu Dabi’deki bir caddenin adı pazartesi günü düzenlenen törenle ''President Joko Widodo'' olarak değiştirilmişti.
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