Endonezya’da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

AA

Ülke genelinde 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için kurulan 298 bin 939 sandıkta kayıtlı seçmenler, yerel saatle 07.00’den 13.00’e kadar oy kullandı.Güvenlik önlemlerinin artırıldığı seçim bölgelerinde, sandık merkezlerinde oy verme işleminde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.Endonezya Seçim Komisyonunun (KPU) kurallarına göre, salgının yayılımına karşı sandık merkezlerinde kişi sayısı sınırlaması ve ateş ölçümünün yanı sıra yaşlı ve hasta kişilerin evlerinde oy kullanması gibi çeşitli tedbirler uygulandı.

KPU verilerine göre, 20 ulusal partinin yer aldığı ve 100 milyon 359 bin 152 kayıtlı seçmenin bulunduğu yerel seçimlerin resmi sonuçlarının 20 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor.Bazı siyasi partilerin uzlaşarak belirlediği ortak adaylar ile bağımsız adayların da yarıştığı yerel seçimde, yüzde 77,5’lik katılım öngörülüyor.

- Seçimden dolayı vakaların artmasından endişe ediliyor

Bazı hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve sağlık uzmanlarının artan Kovid-19 vakaları nedeniyle seçimin ertelenmesi talebine karşı ise hükümet, sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla seçimlerin belirlenen tarihte yapılması kararını vermişti.Sağlık uzmanları, salgından dolayı 23 Eylül’den 9 Aralık’a ertelenen yerel seçimlerin, vakalar kontrol altına alınana kadar iptal edilmesi gerektiğini aksi takdirde "vaka patlaması" yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan salgının başlamasından bu yana 76 adayın Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 4 adayın da virüsten hayatını kaybettiği bildirilmişti.Ülkede bugüne kadar 586 bin 842 kişi Kovid-19'a yakalanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bine çıktı, 483 bin 497 kişi iyileşti.