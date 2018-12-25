Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar ve dalgaların yükseldiğinin gözlemlenmesi üzerine bölge yetkilileri yeni bir tsunami oluşması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Yanardağdaki patlama sesleri kıyı bölgesinden duyulurken, Tanjung Lesung bölgesindeki yetkililer, halkın sahil şeridinden uzaklaşmasını ve arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerinden bölgeden ayrılmasını istedi.

Tanjung Lesung'da can kayıplarının yaşandığı bölgedeki bir tatil köyüne gazetecilerin girişine izin verilmezken, bölgede arama kurtarma çalışması yürüten askeri birlik ve arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrılmaya başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) dün yapılan açıklamada, cumartesi meydana gelen tsunaminin ardından şu ana kadar 373 kişinin öldüğü, 1459 kişinin yaralandığı ve 128 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda yaptıkları incelemede, yanardağda meydana gelen patlamada kopan büyük kütlenin tsunamiye neden olduğunu belirtti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.