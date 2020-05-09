Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında "en yüksek günlük artış" kaydedildi

AA

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, ülkede son 24 saatte 533 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 13 bin 645'e çıktığını açıkladı.

Yurianto, can kaybı sayısının 16 artışla 959'a, iyileşenlerin sayısının da 113 artışla 2 bin 607'ye yükseldiğini ifade etti.

Böylece virüse ilk rastlanıldığı 2 Mart’tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış kaydedildi.

Vakalar, başkent Cakarta’da 5 bin 56’ya, Batı Cava’da 1437’ye, Doğu Cava’da 1419’a ve Bali’de 306’ya çıktı.