Endonezya’da hükümet, "tartışmalı" istihdam paketi karşıtı gösterilere direniyor

Ülkede 5 Ekim’de onaylanan istihdam paketinin iptali talebine karşı direnen hükümet, ''işçilerin hak ve güvencelerini yok saydığı'' belirtilen söz konusu yeni düzenlemelerin ekonomiyi canlandıracağını, yatırımı ve istihdamı artıracağını savunuyor.
Hükümete karşı güvenlerini yitirdiklerini vurgulayan işçi sendikaları, paket taslak halindeyken Meclis düzenleme çalışmalarına sendikaları dahil etme sözünü yerine getirmediğini ve bu nedenle kendilerini ''ihanete uğramış'' hissettiklerini belirtiyor.
Gösterilerde başı çeken Endonezya Sendikalar Konfederasyonu (KSPI),gelecek günlerde ilgili düzenlemelerin Anayasa Mahkemesince yargı denetiminin yanı sıra taleplerinin nedenlerine ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturmak için kampanya başlatmayı planlıyor.
- Protestolara neden olan "tartışmalı temel maddeler"
Hükümetin ve Meclisin onayladığı 15 bölüm ve 174 maddeden oluşan 1028 sayfalık çok amaçlı yeni düzenlemeler, işçi sözleşmelerinde süre sınırının kaldırılması, 2 gün olan haftalık iznin 1 güne düşürülmesi ve maaş ücret miktarının iş verenin tekeline bırakılmasının önünü açıyor.
Belirli çalışma yılı sonrası ücretli izin hakkının kaldırılması, ağır iş endüstrisinden yabancı işçi kotasının kaldırılması, işten çıkarılma ve kıdem tazminatı haklarının iş verenin lehine bırakılması da yeni düzenlemede karşı çıkılan maddeler arasında yer alıyor.
Ayrıca yatırım teşviki amacıyla orman ve arazi alanlarında işletme izinlerinin kolaylaştırılmasıyla, ormanlık alanları koruyan yasal düzenlemelerin gevşetilmesinin uzun vadede ülkenin doğal çevresine zarar vereceği belirtiliyor.
- Hükümet, yeni düzenlemelerin gerekli olduğunu savunuyor
Yeni düzenlemelerin, yatırımı teşvik ettiğini ve bürokratik işlemleri kolaylaştırdığını belirten hükümet, işsizliğin önüne geçmek amacıyla yeni iş alanlarının açılmasının acil bir gereklilik olduğunu öne sürüyor.
Yetkililer, söz konusunu yeni yasalarla elektronik ortamda alınacak izinlerin, iş yeri açma prosedürlerini azaltacağını, yolsuzluğun önüne geçeceğini ve yasa dışı vergiyi ortadan kaldıracağını iddia ediyor.
Devlet Başkanı Joko Widodo, esnetilen yasalarla işsiz sayısının 7 milyona dayandığı ülkede, özellikle düşük eğitimli kişilere yönelik ''beden işçisi'' alımının yoğun olduğu iş sektörlerini genişletmeyi amaçladıklarını belirtiyor.
Ülke genelinde bu hafta başındaki gösterilere katılım büyük oranda düşse de Widodo’nun, 2. kez başkan seçilmesi sonrası geçen yıl 20 Ekim'de göreve başlamasının yıl dönümünde geniş çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
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