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Endonezya’da denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

Endonezya’nın Açe eyaletinde tekneleriyle denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı.

07.09.2020 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
Endonezya’da denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı
AA

Açe Laot Komutanlığı Yetkilisi Miftahuddin Cut Adek, yaptığı açıklamada, Ujong Blang Lhokseumawe Sahili’ne ulaşan 181’i kadın, 102’si erkek ve 14’ü çocuk 297 Arakanlı sığınmacının bölge halkı tarafından kurtarıldığını belirtti.

Adek, denizde uzun süre seyir halinde olduklarından şüphelendikleri sığınmacıların, nereye gitmeyi amaçladıklarına ilişkin ise henüz bilgi edinemediklerini ifade etti.

Bu arada 24 Haziran’da da Açe’deki Seunuddon Sahili açıklarında teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik 

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. 

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. 

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. 

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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