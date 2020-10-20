Endonezya ve Japonya'dan savunma ve güvenlik alanında ilişkileri geliştirme mesajı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi ile başkent Cakarta'da Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.
Görüşmede, savunma ve güvenlik alanlarında ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Widodo ve Suga, bu kapsamda yakın bir tarihte dışişleri ve savunma bakanları toplantısının yanı sıra savunma teçhizatı ve teknoloji transferine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması konusunda fikir birliğine vardı.
İki lider yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen salgın tedbirlerinin hafifletilerek karşılıklı iş seyahatlerinin kısa zamanda yeniden başlatılması kararı aldı. Ayrıca Widodo ve Suga, salgınla mücadele kapsamında sağlık alanında imzalanan iş birliğinden memnun olduklarını belirtti.
Devlet Başkanı Widodo, Suga'nın ilk yurt dışı turunnun ikinci durağı olarak Endonezya’ya gelmesinin önemine değinerek bu ziyaretin iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye devam etme arzusunda olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.
Widodo ayrıca Suga ile görüşmesinde orman, balık ve tarım ürünlerinde yaşanan ithalat izin sorununun yanı sıra karşılıklı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın sürdürülmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.
Endonezya’da raylı sistemlerde altyapı gelişimine yönelik teşviklerinin devam edeceğini dile getiren Suga da Cakarta yönetiminin salgınla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla da bu ülkeye 470 milyon dolar (6,95 trilyon rupiah) kredi sağlayacaklarını bildirdi.
Suga, Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi gibi bölgesel sorunlar ile bölgenin barış ve istikrarının korunması konusunda Endonezya ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!