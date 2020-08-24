Endonezya'nın Bali Adası, yıl sonuna kadar uluslararası turizme açılmayacak

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iNews internet sitesinin haberine göre, Bali Valisi Wayan Koster, 11 Eylül’de adanın yabancı turist girişlerine izin verilmesi planının merkezi hükümet ile alınan ortak karar doğrultusunda 2021’e kadar ertelendiğini belirtti.

Yabancı turistlerin, devam eden vaka artışı nedeniyle Endonezya’yı ziyaret etmesinin henüz elverişli olmadığı bilgisini paylaşan Koster, salgınla mücadele ve halk sağlığı güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Koster, şu aşamada kapılarını açmalarının, hükümetin vatandaşlara uyguladığı yurt dışı seyahat yasağı politikasıyla da uyumlu olmayacağını ifade etti.

- Bali’de 76 binden fazla çalışan olumsuz etkilendi

Normalleşme kapsamında 31 Temmuz’da yerli turiste kapılarını açan Bali idaresi, turizmi canlandırma ve ekonomik iyileştirme için yerli turisti bölgeye çekmeye çalışıyor.

Ekonomisinin yüzde 80’ini turizme dayalı olan Bali’de, şu ana kadar 2 bin 667 kişi işini kaybederken, 73 bin 631 kişi ücretsiz izne zorlandı.

Ülkede, bugüne kadar 153 bin 535 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 6 bin 680’e yükseldi, 107 bin 500 kişi iyileşti.